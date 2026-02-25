Život jde dál, i když je to výkon
Vzkaz z Respektu
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
s denním zpožděním, pravda (ale den vzkazu je zkrátka středa), ale přesto ještě dnešek věnuji připomínce včerejšího čtvrtého výročí ruské války proti Ukrajině. Nemusíte se bát, ušetřím vás vzletných (a důležitých, ne že ne) slov, těch padlo včera dost. Jen připomenu, čím jsme zlomové datum připomněli my.
Za tu dobu se nás do válčící země vydalo docela dost, někteří z nás ještě jako členové jiných redakcí. Každý si z cest něco odnesl, nějakou vzpomínku či dojem. Najdete je tady, postřehy kolegů jsem si přečetl s velkou chutí.
Dojmy jsou jedna věc, fakta na bojišti druhá. Proto vám doporučuji analýzu nejen stavu bojů, ale taky možných vojenských a diplomatických vyhlídek, které obě země mají.
