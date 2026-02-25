Prezident se skrze rozpočet snaží zlepšit vztahy s vládou
Hlava státu nebude vetovat rozpočet – i když by mohla
Prezident Petr Pavel tento týden v rozhovoru pro Deník uvedl, že návrh státního rozpočtu podepíše, přestože porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj mohou být právní výklady různé. Rozpočtový výbor sněmovny prý schválil, že schodek může překročit pravidla daná zákonem, a tím dali zákonodárci vládě bianco šek.
Tato argumentace je překvapivá, nikdo z expertů na státní rozpočet tento postoj nehájí. Všichni jsou ve shodě, že navržený rozpočet porušuje zákon kvůli výši schodku – a těžko na tom může něco měnit usnesení rozpočtového výboru. Výjimkou je samozřejmě sama autorka rozpočtu, ministryně financí Alena Schillerová. Používá ale jinou argumentaci: podle ní se na navržený rozpočet nevztahují rozpočtová pravidla, protože nebude schválen ve standardním termínu. To zase experti rozporují s tím, že by pak pravidla nedávala smysl – každá vláda by teoreticky mohla odložit schvalování rozpočtu na leden, aby se jim vyhnula.
Dostáváme se tedy do situace, ve které jak argumentace prezidenta Pavla, tak ministryně Schillerové nemůže obstát. Pokud ano, bylo by pro politiky nesmírně jednoduché porušovat zákony. V případě zákonu o rozpočtové odpovědnosti je to ještě pořád jednoduché – jeho porušení neznamená pro vládu žádnou sankci. Nic z nedodržení limitu nevyplývá – kromě konstatování, že vláda nectí zákony, které v jiných případech vymáhá po svých občanech.
Nicméně pokud bychom na logiku prezidenta či ministryně přistoupili obecně, znamenalo by to, že zákonem daná omezení by bylo až primitivně jednoduché obejít. Nezbývá než se tedy přiklonit k variantě, že argumentace obou z nich je zástupná a je součástí politických gest.
