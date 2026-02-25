0:00
Astrounat Brázda
Trumpova nečekaná válka
25. 2. 202653 minut

Nech si zmrazit vajíčka a počkej na toho pravého

Ženy XYZ #33: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Ženy XYZ #33: Technologie zde prý vítězí nad přírodou i společenskými tlaky. “Social freezing”, jak se říká metodě odebrání, zmrazení a uložení vajíček z jiných než zdravotních důvodů, má ženám umožnit těhotenství v pozdějším věku za použití jejich “mladších” oocytů. Jenže zdaleka nejde o zaručenou cestu k dítěti, jak se někdy tváří komerční poskytovatelé této služby, kteří se tak ocitají v podezření, že vydělávají na panice žen z tikajících biologických hodin. Nebo může zmražení vajíček ženy naopak uklidnit, že je mateřství nemine, i když právě nemají vhodného partnera? O rizicích i přínosech této metody diskutovaly ve 33. díle feministického podcastu redaktorky Respektu Clara Zanga, Silvie Lauder a Markéta Plíhalová. 

