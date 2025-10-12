0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Miliardář Tykač vyráží do boje
10. 12. 202558 minut

Sexismus v duchovním hávu. Debata o mužské a ženské energii nás má přimět kapitulovat

Ženy XYZ #23: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Napojte se na svou ženskou energii a necpěte se do té mužské, radí influencerky, samozvané koučky i známé osobnosti v médiích. Esoterické termíny se v poslední době dostávají do diskuse o genderu a mezilidských vztazích stále víc. Někdy se překvapivě propojují i s některými feministickými myšlenkami. Proč jsou tyto proudy dnes tak populární? Jaké argumenty použít, když někdo představě dvou odlišných “energií” propadl? A není “návrat k ženské energii” jen snahou uniknout společenskému tlaku na výkon? O tom se ve 23. díle feministického podcastu Ženy XYZ bavily Clara Zanga, Markéta Plíhalová a Silvie Lauder.

Podcast je součástí série

Ženy XYZ

22 článků
22 podcastů
Všechno k sérii

