7. 12. 20251 hodina 4 minuty
Prezident Petr Pavel to hraje politicky dobře. A Andrej Babiš taky
S Respektem o budoucí české vládě s politology Jakubem Janegou a Jakubem Lyskem. Debatu V olomouckém Divadle na cucky moderoval Tomáš Brolík.
Co vláda? Co Babiš? Co Pavel? Co Motoristi? Co Okamura? Politologů z Univerzity Palackého v Olomouci se ptal na rozehranou politickou partii o sestavení nového koaličního kabinetu zástupce šéfredaktora Týdeníku Respekt Tomáš Brolík.
