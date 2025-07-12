0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
7. 12. 20251 hodina 4 minuty

Prezident Petr Pavel to hraje politicky dobře. A Andrej Babiš taky

S Respektem o budoucí české vládě s politology Jakubem Janegou a Jakubem Lyskem. Debatu V olomouckém Divadle na cucky moderoval Tomáš Brolík.

Tomáš Brolík
Autor: Zuzana Bönisch

Co vláda? Co Babiš? Co Pavel? Co Motoristi? Co Okamura? Politologů z Univerzity Palackého v Olomouci se ptal na rozehranou politickou partii o sestavení nového koaličního kabinetu zástupce šéfredaktora Týdeníku Respekt Tomáš Brolík.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články