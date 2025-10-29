0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Odklání se Trump od Putina?
29. 10. 20251 hodina 2 minuty

Norimberské zákony, Nicki Minaj i hejteři Pekarové Adamové. Kdo všechno má co říct k neplodnosti?

Ženy XYZ #17: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

O neplodnosti se psalo už v Bibli a dlouho byla považována výhradně za záležitost ženy. Dnes už přitom víme, že potíže bývají na straně žen a mužů přibližně stejně často. Neplodnost je také opředená řadou mýtu - od toho, že je vše jen v hlavě a stačí se nestresovat, až po to, že v případě potřeby vždy pomůže umělé oplodnění. V neposlední řadě mohou být neplodné ženy za svůj zdravotní stav zostuzovány a uráženy, což nyní zažívá i končící předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. V 17. díle feministického podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga. 

Podcast je součástí série

Ženy XYZ

16 článků
16 podcastů
Všechno k sérii

