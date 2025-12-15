0:00
15. 12. 202546 minut

Ivan Trojan: Když jsem se z Ukrajiny vrátil domů, hodinu jsem řval a nemohl to zastavit

S český hercem o cestě na Ukrajinu, kam vezl sanitku a humanitární pomoc, i o lidech, na které nikdy nezapomene. Ptal se Erik Tabery.

Erik Tabery

V rozhovoru s Erikem Taberym vypráví český herec Ivan Trojan o cestě na Ukrajinu, kam vezl sanitku a další humanitární pomoc, co řekl před odjezdem synovi Josefovi pro případ „kdyby“ - a o lidech, na které už nikdy nezapomene.

