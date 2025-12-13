0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Miliardář Tykač vyráží do boje
13. 12. 20251 hodina 17 minut

Trump Ameriku proměnil a Evropa si musí zvyknout. I když demokraté zvítězí, nic nebude jako dřív

S Martinem Jiruškem o americké domácí i zahraniční politice

Tomáš Brolík
Trump and Patel announce results of operation summer heat at joint press conference Autor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Nová Národní bezpečnostní strategie USA je spíše takový manifest Donalda Trumpa v němž hovoří především ke svým voličům. To je změna oproti minulým verzím, kdy tento dokument měl spíše přesahovat jedno prezidentství,“ říká Martin Jirušek z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MUNI. Jaké konkrétní dopady může mít tato strategie? Co lze vyčíst mezi řádky? Co si může Evropa slibovat od opozičních demokratů? Co americký prezident sleduje útoky v Karibiku a výhružkami namířenými vůči Venezuele? Nejen o tom byla řeč na debatě Respektu, kterou moderoval Tomáš Brolík v Institutu Paměti národa.

