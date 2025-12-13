13. 12. 20251 hodina 17 minut
Trump Ameriku proměnil a Evropa si musí zvyknout. I když demokraté zvítězí, nic nebude jako dřív
S Martinem Jiruškem o americké domácí i zahraniční politice
„Nová Národní bezpečnostní strategie USA je spíše takový manifest Donalda Trumpa v němž hovoří především ke svým voličům. To je změna oproti minulým verzím, kdy tento dokument měl spíše přesahovat jedno prezidentství,“ říká Martin Jirušek z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MUNI. Jaké konkrétní dopady může mít tato strategie? Co lze vyčíst mezi řádky? Co si může Evropa slibovat od opozičních demokratů? Co americký prezident sleduje útoky v Karibiku a výhružkami namířenými vůči Venezuele? Nejen o tom byla řeč na debatě Respektu, kterou moderoval Tomáš Brolík v Institutu Paměti národa.
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Další podcasty
Respekt ObchodPřejít do obchodu
1 hodina 30 minut
Trump nabádá Evropu k rasové nadřazenosti. Quo vadis Amerika
Dominika Perlínová12. 12. 2025
1 hodina 9 minut
Praha za časů bytové krize. Jak město před sto lety stavělo nouzové kolonie
Štěpán Sedláček9. 12. 2025