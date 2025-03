Dominika Perlínová

redaktorka

Vystudovala komparatistiku a středo-východoevropská studia na Glasgowské univerzitě ve Skotsku a žurnalistiku a mezinárodní vztahy na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Od roku 2016 spolupracovala s Českým rozhlasem, kde se podílela například na tvorbě pořadu Svět ve 20 minutách pro Český rozhlas Plus a několik let psala pro server iROZHLAS.cz. Mezi lety 2021 a 2024 pracovala v zahraniční redakci Aktuálně.cz, kde pravidelně jezdila na reportáže a pokrývala například válku na Ukrajině nebo americké prezidentské volby a podílela se na tvorbě podcastů. Do Respektu nastoupila v roce 2025 a i zde se věnuje převážně zahraničnímu dění. Je autorkou knihy Evropská unie: Jednotná v rozmanitosti.