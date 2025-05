Evropa se může ubránit sama, stačí jen chtít, tvrdí finská expertka

Pět procent estonského HDP nebude činit mnoho, zatímco Německo, pokud vydá dvě procenta, bude to obrovská částka. Mezi schopností různých států utrácet v absolutních číslech je obrovský rozdíl. Také není chytré jen hodně platit. Když země oznámí, že utratí obrovské množství peněz, bude to mít inflační efekt. Místo toho by to mělo být tak, že prostě řeknou, že teď můžeme utratit víc, aniž by vyjádřili přesnou částku. A pak se postupně dívají, jaké výdaje dávají smysl a jaké vojenské schopnosti konkrétně chtějí rozvíjet. Obrana pouze v procentech HDP může také vytvářet nové neefektivity, že státy, které by musely vynaložit obrovské množství peněz, aby dosáhly určitého procenta, budou kreativně řešit, co do toho započítají. Měli bychom se například více zaměřit na to, kolik procent z toho celkového rozpočtu na obranu jde na rozvoj skutečné armády a nákup zbraní a kolik z toho jde na vojenské výsluhy. Obojí je samozřejmě důležité, ale jen jedno aktuálně posiluje naši obranyschopnost.