Nacistické represe proti studentům neskončily v polovině listopadu
Druhá vlna zatýkání mířila na syny brněnské elity
Události z podzimu 1939, kdy nacisté uzavřeli vysoké školy a zadrželi stovky studentů, jsou známé – ostatně jsou napojené i na výročí revoluce roku 1989. Méně známá je skutečnost, že na přelomu listopadu a prosince se uskutečnil další zásah proti studentům v Brně a zatýkání cílilo na mladé muže z významných rodin. Brněnskou inteligenci to mělo vyděsit natolik, aby jí kvůli strachu nezbýval čas na odboj.
Rychle z Brna a ukrýt se
Chvíli se zdálo, že Karel Suchan událostem z poloviny listopadu 1939 unikne. Dvaadvacetiletý student brněnské právnické fakulty se několik měsíců před hromadným zatýkáním odstěhoval z Kaunicových kolejí do malého bytu nedaleko fakulty, aby se mohl soustředit na blížící se státnice. Hlavní vlna masového zatýkání, kterým nacisté reagovali na studentské demonstrace a protesty z konce října a protesty během pohřbu medika Jana Opletala, ho tedy minula.
Až když se 18. listopadu ráno vydal na fakultu jako obvykle, zjistil, co se stalo.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Ján Markoš: Tři představy o pravdě
Být jediným liberálem v místnosti je zajímavý zážitek