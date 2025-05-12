0:00
Astrounat Brázda
5. 12. 20253 minuty

Lidé si za ministry nepřejí Macinku ani Turka, nejvíc jsou naopak spokojeni s Plagou a Vojtěchem

Plamínková: Turka a Macinku lidé spíše nechtějí - Pavel má za sebou (a taky před sebou) nejtěžší zkoušku

František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Sestavování vlády je ve finiši. Jména budoucích ministrů jsou veřejnosti známá, s většinou z nich se prezident Petr Pavel již potkal – a nejnověji Andrej Babiš veřejně představil, jak chce řešit svůj střet zájmů. Aktérům samozřejmě chybí dořešit, zda ve vládě bude, nebo nebude Filip Turek. Jinak ale vše spěje k tomu, že v polovině prosince bude mít Česko nový kabinet.

Jakou má důvěru veřejnosti, samozřejmě ukážou až šetření výzkumných agentur v čase, kdy již vláda něco předvede. Už teď nicméně víme, s jakou důvěrou jednotliví ministři do svých úřadů vstoupí. Občanů se na to pro Český rozhlas zeptala agentura NMS. Možná nepřekvapivě je jako ministr nejvíce nepřijatelný právě Filip Turek. Z šetření vyplývá, že jako svého ministra životního prostředí jej nechce 52 procent občanů. 

Pokud se podíváme na nepřijatelnost pro voliče z hlediska stran, kterým lidé dali hlas, nepřekvapí, že je nejvíc nepřijatelný pro ty, kteří volili některou z dosluhujících vládních partají či Piráty. Ve všech případech je to kolem 90 procent. Stejně tak si ale Turkovo angažmá v ministerské funkci nepřeje třetina voličů ANO, čtvrtina voličů SPD, a dokonce i necelá pětina voličů Motoristů sobě. Více než polovina dotázaných vidí jako nepřijatelné jen dva politiky: kromě Turka je to také předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Má prezident Pavel „uznat” Babišovo řešení střetu zájmů?

