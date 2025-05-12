Ranní postřeh Lukáše Jelínka: Motoristé pomohou životnímu prostředí jako kozel zahradě
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Úzká asfaltka spojující Havířov s Frýdkem-Místkem. Několik projíždějících aut zpomaluje. Ladnými kroky se k nám blíží čtyřčlenné stádo jelenů. Před silnicí zpomalí. Ten nejsilnější se rozhlédne, postaví se na cestu a počká, až jeho rodinka přejde. Jako když paní učitelka hlídá na přechodu malé školáky. Pak všichni zmizí v blízkém lesíku a řidiči opět šlápnou na plyn.
Hodně cestuji a pozorně se dívám. Nelze si nevšimnout stále častěji se pasoucích klidných srn v blízkosti železničních tratí a dálnic. Mezi paneláky se prohánějí zajíci, v korytech řek protékajících městy se hemží rybky. Příroda si poradí i s civilizací. Dokonce se do ní mnohé živočišné a rostlinné druhy vracejí.
Mít čisté lesy, louky a vody ale nestačí. Tématem dne je klimatická změna. Vědci i environmentální aktivisté by věděli, jak na ni. Stojí to však peníze i omezení našeho pohodlí. Což se nehodí do krámu politikům. Ti chtějí a potřebují být populární. Opravdu ale za každou cenu?
S klimatem se mění také počasí. Přibývá povodní i požárů, teploměry trhají rekordy. České podnebí se stále více podobá středomořskému. Pořád na tom ještě nejsme ale tak špatně jako země, jimž hrozí zvyšující se hladina oceánů. Možná také proto dosud zavíráme oči. Otevřeme je, až i Donald Trump uzná, že není radno, aby stále více z té jeho krásné, velké, úspěšné Ameriky mizelo pod hladinou?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu