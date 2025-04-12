Babiš oznámil řešení střetu zájmů, prezident Pavel to ocenil a vláda může vzniknout
Příští týden bude mít zřejmě Česko nového premiéra
Předseda hnutí ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš po několika týdnech průtahů zveřejnil, jak chce vyřešit svůj střet zájmů, kdy je zároveň majitelem chemicko-potravinářského gigantu Agrofert a ve stejnou dobu příjemcem miliardových dotací od státu. Babiš ve večerním video vzkazu, který zveřejnil na Instagramu, uvedl, že „svůj domnělý“ střet zájmů uvede do souladu se zákonem.
Hledá se protektor
„Rozhodl jsem se po dohodě s prezidentem republiky, že řešení představím veřejně. O mé budoucnosti jste vlastně rozhodli vy, občané České republiky, ve volbách tím, že jsme mě a hnutí ANO dali rekordní počet hlasů a jednoznačně jste se vyjádřili, koho chcete za premiéra,“ říká Babiš s tím, že mohl odejít z politiky a dál podnikat, nebo si vybrat někoho jiného na premiéra, ale voliči by to vnímali „jako zradu“.
„Proto jsem se rozhodl udělat krok, o kterém jsme si nikdy nemyslel, že udělám. Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert, se kterou už nikdy nebudu mít nic společného. Už ji nikdy nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní v žádném kontaktu. Tento krok, který daleko přesahuje požadavky zákonů, pro mě nebyl snadný, protože svou firmu jsem budoval téměř půlku života,“ vysvětluje Babiš.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu