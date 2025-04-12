Bruselem hýbe korupční skandál. Bývalá šéfka unijní diplomacie Mogherini odešla z funkce rektorky
Unijní exekutiva se od případu distancuje, Orbán kauzu zneužívá v kampani
Bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogherini rezignovala na post rektorky College of Europe v Bruggách. Rozhodla se tak den poté, co Bruselem a unijními institucemi otřásl korupční skandál spojený s jejím jménem a s diplomatem Stefanem Sanninem. Ten v současné unijní exekutivě působil jako vedoucí oddělení Komise pro Blízký východ, severní Afriku a Perský záliv, nicméně i on podle informací Evropské komise ve funkci končí.
Evropský veřejný žalobce ve středu podnikl razii v diplomatické službě EU (EEAS) v Bruselu a také na zmíněné evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách. Policie zadržela tři podezřelé včetně Mogherini a Sannina. Případ se týká výběrového řízení na školení juniorních diplomatů – EEAS usilovala o zřízení akademie pro začínající diplomaty a v roce 2022 a 2021 přidělila projekt právě College of Europe, jíž byla Mogherini rektorkou. A žalobce se teď zabývá podezřením, že College of Europe mohla znát podmínky výběrového řízení předem.
„Existuje silné podezření, že důvěrné informace týkající se probíhajícího výběrového řízení byly sdíleny s jedním z jeho účastníků,“ uvedl evropský žalobce. Podle zdrojů Euractivu se vyšetřovatelé zabývají také okolnostmi nákupu budovy na ulici Spanjaard v Bruggách v hodnotě 3,2 milionu eur, která slouží k ubytování diplomatů přijíždějících na akademii.
Kauza by mohla podle pozorovatelů zpochybnit důvěryhodnost EU i zasáhnout i šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyen - ta se už podle vlivného bruselského webu Politico od celé situace distancovala. Současná šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas řekla, že obvinění z podvodu proti Mogherini jsou hluboce šokující, a zdůraznila, že se to týká období před zahájením jejího mandátu.
