Česko4. 12. 20258 minut
Herečka Haváčová: Někdy jsem si na cvičišti říkala, jestli bych spíš neměla držet v ruce mimino
Se Sarah Haváčovou o tom, proč ji armáda netankovala a proč musela do služby v ní dozrát
Následující rozhovor je kráceným přepisem podcastu (Ne)bezpečí Ondřeje Kundry, který najdete v aplikacích a v tomto audiu:
↓ INZERCE
Jste známá herečka a vedle své práce jste se rozhodla věnovat armádnímu výcviku. Byl nějaký konkrétní moment, který vás k tomu přiměl?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Psychologická poradna4 minuty
Od té doby, co nepiju alkohol, jsem nervózní, jako kdyby mi něco chybělo
Dominika Chrastová, Denník N4. 12. 2025