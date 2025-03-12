0:00
Astrounat Brázda
3. 12. 2025

Protože potkat se naživo je k nezaplacení

Vzkaz z Respektu

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v Respektu nejen píšeme články, fotíme fotky a natáčíme podcasty. Můžete s námi taky pravidelně debatovat, na živo, s někým z našeho týmu a opravdovými a vždycky zajímavými hosty.

Když píšu tenhle vzkaz, před pár hodinami skončila debata v Olomouci (jak jde prezidentovi politika a co má asi za lubem Martin Kuba) a v Plzni (jak si v univerzu AI vlastně stojí Česko). Za týden se můžeme potkat v Brně (co má v Amerika v úmyslu s Ukrajinou, Karibikem a sama se sebou) a Praze (víceméně o tom samém).

Tedy - každý měsíc se s námi můžete potkat v Praze, Brně, Brně a Olomouci na debatách s Respektem. Vždycky mluvíme o aktuálních politických a společenských tématech. V Praze v Knihovně Václava Havla, v Brně v Institutu Paměti národa, v Plzni v Moving Station a v Olomouci v Divadle na cucky. Pokud nestihnete ony dvě debaty příští týden, budeme se na vás těšit v novém roce! A pokud nestihnete žádnou, protože to třeba máte daleko, většinu z debat najdete na našich podcastových kanálech.

