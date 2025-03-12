Okamura chce rušit „zbytečné“ zahraniční poslanecké cesty. Budou nás kádrovat, obává se nová opozice
Zástupci budoucí vládní většiny přiznávají, že nemají klíč k výběru. Opozice zatím cestuje na vlastní náklady
Omezit zahraniční cesty a snížit tím náklady sněmovny. O to prý jde novému šéfovi dolní komory Tomiu Okamurovi, a proto je začíná rušit či omezovat. Opozice šetření respektuje, ale má za to, že cílem předsedy dolní komory je spíše opozici „vyštípat“ ze zahraniční agendy. Ve sněmovně se tak rozhořel další spor a s ním se vrací otázka, jak vážně myslí nastupující koalice svá slova o tom, že bude „jiná“ – a co konkrétně to znamená.
K prvnímu konfliktu došlo na konci listopadu. Vedení sněmovny rozhodlo, že Česko nevyšle své zástupce do Parlamentního shromáždění NATO, tedy na Transatlantické fórum – setkání politiků napříč Aliancí, kde je možné vyměňovat si důvěrné informace o bezpečnosti. Šéf sněmovny to vysvětloval zmíněným šetřením. První místopředseda Patrik Nacher (ANO) nicméně přiznal, že důvodem bylo i složení delegace, do níž byli nominováni dva představitelé dosluhující koalice.
Ještě během minulého týdne však vedení sněmovny ustoupilo a usoudilo, že Česko své zástupce do Washingtonu 8.–10. prosince vyšle. Delegace ale bude v jiném složení. K Heleně Langšádlové z TOP 09 se připojí namísto původního kandidáta Pavla Žáčka z ODS Motorista Karel Beran, což vyhovuje trojkoalice i opozici, jež tak budou mít na důležité akci svého zástupce. „A nakonec se šetří i na těch nákladech,“ pochvaluje si Nacher s tím, že šlo jen o výměnu, nikoli rozšíření.
