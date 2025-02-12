0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Rozhovor2. 12. 202515 minut

Nelegální obchod se zvířaty se neodehrává jen v Africe. Týká se i nás

Ondřej Peč vyšetřuje nelegální obchod se zvířaty od pralesů po pražské letiště

Ester Dobiášová

Ve volném čase pořádáte expedice do Antarktidy nebo na Balkán a opakovaně se vracíte do Afriky. Kromě toho se profesně věnujete vyšetřování nelegálního obchodu se zvířaty. Prolínají se tyto dvě vaše stránky – cestovatel a inspektor?

K profesi inspektora mě přivedlo právě cestování. Jedna z mých prvních cest vedla do Afriky, kde jsem v rámci studií zkoumal primáty v konžském pralese Messok-Dja – hlavně šimpanze a gorily. Oblast, kde jsme pracovali, byla silně zasažená pytláctvím. Součástí projektu proto bylo i financování a koordinace protipytláckých hlídek na severu země. Naším úkolem bylo mimo jiné na základě dat z fotopastí sledovat, kde se pohybují konkrétní druhy zvířat, třeba sloni, a podle toho vytipovat trasy, po kterých by se hlídky měly pohybovat. A právě tohle mi dávalo obrovský smysl, šlo o konkrétní, hmatatelnou ochranu přírody. Když jsem se pak vrátil domů, začal jsem přemýšlet, jak v podobné práci pokračovat. Česká inspekce životního prostředí, konkrétně oddělení CITES, které se zabývá ochranou ohrožených druhů zvířat a rostlin, byla přirozeným pokračováním, akorát v evropských podmínkách.

Účastnil jste se protipytláckých hlídek osobně?

↓ INZERCE

Ano, dvakrát. První zásah se týkal skupiny, která lovila chráněné štětkouny – africká divoká prasata – a menší druhy opic, jako jsou mangabejové a guerézy. Pluli jsme po řece, když jsme zahlédli kouř. Pytláci nám sice utekli do lesa, ale našli jsme jejich tábor a hromady naporcovaného masa. Maso jsme zabavili a tábor zlikvidovali, zajistili jsme patrony, mačety i další vybavení – zkrátka jsme se postarali, aby v lovu nemohli pokračovat. Při druhém zásahu se nám podařilo dopadnout dva pytláky – otce a syna. Lovili papoušky žako, jejichž pera a hlavy se používají při šamanských rituálech. Měli ulovené i kančily, přísně chráněné vodní antilopy. Hlídka maso nafotila jako důkazní materiál a zlikvidovala. Oba pytláci byli předáni policii v nejbližší vesnici.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články