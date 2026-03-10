0:00
0:00
Astrounat Brázda
10. 3. 20263 minuty

Sněmovní analytici: Nový zákon o úřednících může kolidovat s unijními principy

Plamínková: Vzniká zákon o registru neziskovek – Martin Kuba roste – Analýza úřednického zákona

František Trojan

Zákon o státních zaměstnancích, který dramaticky mění postavení úředníků na ministerstvech, by mohl být v kolizi s principy Evropské unie. Jde o poslanecký návrh z dílny Radka Vondráčka, Libora Vondráčka, Zuzany Ožanové a Renaty Vesecké; ve veřejném prostoru se řeší od konce loňského roku a má začít platit od poloviny toho letošního.

Podle zjištění Respektu na něm pracoval bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, je inspirovaný odloženým návrhem z éry Petra Nečase – a Kněžínek již vypsal ohledně nového zákona placený seminář, na kterém dopady normy slibuje vysvětlit.

Své stanovisko k němu nyní poskytl Parlamentní institut, nezávislý analytický orgán Poslanecké sněmovny: „Přestože se návrh na vydání zákona o právních poměrech státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech (zákon o státních zaměstnancích, sněmovní tisk 76) primárně týká problematiky, kterou právo EU přímo neupravuje, je nutné upozornit na možné kolize s obecnějšími principy a požadavky EU,“ píše se v závěru stanoviska.

Podle institutu „z předchozích zkušeností lze dovodit, že v souvislosti s požadavkem depolitizace budou i nyní přezkoumávána pravidla týkající se systemizace. Dále lze předpokládat, že pozornost Komise bude zaměřena i na postavení a práva státních zaměstnanců, včetně postupů při ukončování jejich pracovních poměrů a možností jejich (soudní) ochrany“.

