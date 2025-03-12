Pokud by Rusko chtělo výrazně a levně ochromit evropskou ekonomiku, není snadnější cíl než Irsko
Sečteno, podtrženo: Bohatí bohatnou, chudní chudnou - Zdravější sedmdesátníci - Nedostatek zedníků
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Irský černý pasažér. Irsko se zejména díky technologickým a farmaceutickým firmám stalo příkladem úspěšného evropského příběhu a kdysi chudá země má v posledních letech miliardové přebytky. Přesto jako neutrální stát příliš neinvestuje do obrany (0,2 procenta HDP) a není součástí NATO. To ale z Irska dělá velmi snadný cíl případné ruské sabotáže, hlavně co se týče podmořských datových kabelů, které jsou klíčové pro technologické firmy – podle listu Financial Times Irsko nemá na ochranu svých vod dostatečné armádní ani zpravodajské kapacity. (Financial Times)
Proč je to důležité? Pokud by Rusko chtělo výrazně a levně ochromit evropskou ekonomiku, není snadnější cíl než právě Irsko, kde se koncentruje značná část technologických firem. „Jsme členem EU, ale nejsme členem NATO... Pokud byste chtěli vyvinout tlak na Evropskou unii, zasáhnout Evropskou unii bez obav z odvetných opatření NATO, pak je Irsko ideálním místem,“ shrnul pro Financial Times jeden z bývalých vysokých důstojníků irské armády. A vzhledem k tradiční neutrální povaze ostrovní země zřejmě nelze ani předpokládat, že by se odhodlala k větší přípravě na možný ruský útok.
Bohatí investují, chudí chudnou. Český statistický úřad (ČSÚ) vydal podrobný vhled do finanční situace Čechů v letech 2022–2024. Z materiálu vychází, že investice do akcií, dluhopisů a dalších finančních aktiv se týká zejména nejbohatších Čechů – ostatní mají majetek koncentrovaný především v nemovitostech. Zároveň z šetření ČSÚ vyplývá, že zatímco nejbohatší Češi v daných letech výrazně zbohatli, ti nejchudší naopak znatelně zchudli. (Český statistický úřad)
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu