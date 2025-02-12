0:00
TV seriály2. 12. 20255 minut

Finále Stranger Things: V zátylku šimrá, že je něco špatně a je nejvyšší čas dospět

Netflix dávkuje poslední sérii strategicky natřikrát – na tři volna zimní sezony

Jindřiška Bláhová

S odstupem tří let od konce předchozí čtvrté řady odstartovalo čtyřmi díly na Netflixu finále seriálu Stranger Things. Nostalgií po osmdesátých letech prostoupené fantasy dobrodružství party dětí (a posléze teenagerů) z amerického maloměsta Hawkins, kde tajné vědecké pokusy otevřou portál do „převrácené“ temné dimenze, se po premiéře v roce 2016 rychle stalo diváckým hitem.

Konsenzus kritiků na webu Rotten Tomatoes tehdy zněl, že Stranger Things jsou „návyková pocta Spielbergovým filmům a klasické televizi osmdesátých let“. Dílo, za nímž stojí bratrská dvojice Ross a Matt Dufferovi, se následně stalo vlajkovou lodí streamovací společnosti usilující o nábor nových předplatitelů vším, co měla po ruce.

V této pozici Netflix Stranger Things udržoval víceméně následujících devět let: budováním očekávání s každou novou řadou i strategickým nakládáním s licencemi. Burger King servíroval „převrácený“ Whopper burger, firma Jazwares zaplavila trh hračkami inspirovanými seriálem, fanoušci si mohli pořídit retro boty u Clarks. Vznikly divadelní i deskové hry či komiksy (vzniká animovaný seriál Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého).

Není tak překvapivé, že Netflix finále dávkuje natřikrát a na tři hlavní volna zimní sezony, kdy mají diváci víc času a chuti si seriály pustit, a předplatitelé zvědaví na to, jak příběh dopadne, si musejí o chvíli déle držet své abonmá. Po úvodní čtveřici půjdou další tři díly ven na Vánoce a poslední na Nový rok. Podle zatím uvedených epizod se však novoroční finále rýsuje spíš jako vysvobození.

