Kupoval dvě knihy denně po celý život. Pak monumentální sbírku daroval muzeu pod Orlickými horami
Archivář Jan Škoda má (skoro) každý svazek, který o tomto kraji kdy vyšel. Pro Rychnov nad Kněžnou je to dar k nezaplacení
Třicet tisíc knih, to je 160 napěchovaných domácích knihoven. Kdyby se vyskládaly vedle sebe, měřil by tenhle papírový had tři čtvrtě kilometru. Také je to zhruba 600 banánových krabic – a v téhle podobě je teď mají uskladněné v muzeu v Rychnově nad Kněžnou. Leží ve třech vrstvách a zaplňují celou rozlehlou místnost. Třicet tisíc nashromážděných knih o historii, výtvarném umění, ale hlavně o Orlických horách a jejich podhůří - kraji, k němuž má hluboký vztah - tvoří celoživotní sběratelské dílo pražského archiváře Jana Škody.
Muzeu jej daroval koncem loňského roku. Odešel do důchodu, vyklidil pražský byt a napsal unikátní kapitolu českého sběratelství, dárcovství a koneckonců i muzejnictví. „Takováhle sbírka a fakt, že nám ji pan Škoda dal celou, je opravdu výjimečný počin. Na české poměry přinejmenším,“ říká ředitel muzea Tomáš Zelenka.
Nechybí skoro nic
Rychnov nad Kněžnou je bývalé okresní město a zdejší muzeum jeho velikosti odpovídá; není ani přefouklé, ani příliš skromné. Muzejní rychnovská knihovna měla doteď 20 tisíc svazků, takže darem se víc než zdvojnásobí. Kdyby na to mělo muzeum dost peněz, odhaduje Zelenka, teoreticky by jednomu zapálenému pracovníkovi zabralo shromažďování takového souboru čistý rok práce. Ale muzeum má na akvizice přesně čtyři tisíce korun na měsíc a knihy by nebyly vždy k mání, takže by to trvalo spíš nekonečně dlouho.
