0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Psychologická poradna12. 2. 20264 minuty

Jsem permanentně unavená a nemám chuť na sex

Je o tom možné s partnerem mluvit tak, aby se necítil odmítnutý a nemilovaný?

Beáta Obradovičová
,
Denník N

S manželem jsme spolu osm let, máme dvě malé děti a náš vztah považuji za stabilní a založený na vzájemné úctě. Můj muž je dobrý partner i otec, vážím si ho a mám ho upřímně ráda. Právě proto mi je těžko z toho, co se se mnou v poslední době děje.

Poslední měsíce mám velmi malou chuť na sex, někdy žádnou. Není to tím, že by mě manžel nepřitahoval nebo že by mezi námi bylo něco nevyřešeného. Spíš mám pocit, že jsem permanentně unavená – z práce a domácnosti, z neustálého řešení potřeb dětí a kolotoče povinností, který nikdy nekončí. Večer, když konečně nastane ticho, necítím touhu, ale spíše prázdno a vyčerpání.

Někdy mám pocit, že už nemám z čeho dávat, což se přenáší i do sexu. Samozřejmě, že to můj manžel vnímá. Snaží se být chápavý, ale vidím na něm, jak ho to mrzí a bere si to osobně. A právě to mě bolí nejvíc. Nechci, aby měl pocit, že ho odmítám, že pro mě není dost přitažlivý nebo že ho nechci. Sama v sobě cítím strach, že pokud to budu řešit špatně, můžeme se sobě pomalu vzdalovat a začne se mezi nás vkrádat křivda či ticho.

↓ INZERCE

Nevím však, jak o tom s ním mluvit tak, aby pochopil, že jde o mě a ne o něj. Jak mu vysvětlit, že ho miluji, ale momentálně jsem vyšťavená a že zároveň věřím, že toto období může být dočasné? Dá se vůbec mluvit o nedostatku chuti na sex tak, aby se partner necítil zhrzený a nemilovaný? Budu vděčná za váš pohled a radu, protože nechci tento problém zametat pod koberec a zároveň nechci ublížit člověku, na kterém mi nejvíc záleží.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články