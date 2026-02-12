Reznikov: Ukončení války? Je čas na kreativní řešení. Nepochybuji, že na nás Rusové znovu zaútočí
S bývalým ministrem obrany Ukrajiny Oleksijem Reznikovem o tom, co bude možná ještě těžší než zastavit boje
Před měsícem a půl americká vláda zatkla venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Venezuela je velký vývozce ropy, spojenec Ruska. Projevilo se od té doby nějak dění za Atlantikem na ruské schopnosti válčit na Ukrajině?
Rusové si kdysi mysleli, že dobudou Ukrajinu během několika dní. K ničemu takovému nedošlo, ubránili jsme se. Kdo naopak během pár hodin podlehl, byl Maduro, který měl k Rusku blízko. Myslím, že to nečekal ani on, ani Rusko. Maduro se zřejmě domníval, že mu Rusové pomohou, ale nestalo se nic, Rusko je plně vytíženo válčením u nás, kde nepostupuje, jak by chtělo. Dění ve Venezuele především ukázalo, že jeho schopnosti angažovat se na více místech po světě jsou značně omezené.
Není to, k čemu došlo ve Venezuele, nebezpečné i pro vás? Každý vidí, že ve světě nyní platí právo silnějšího.
Řeknu vám svůj pohled. Ukrajina není sama, má podporu Evropské unie. Je tu koalice ochotných, která se pravidelně schází a promýšlí, jak nám dál pomáhat. Rusko tuhle pozici ztrácí, nemá dostatek spojenců. Skutečná hrozba pro geopoliticky oslabenou Moskvu je Čína. Pečlivě pozoruje, co se děje, a i když s Ruskem spolupracuje, myslí především na své zájmy. A ty jsou často jiné než ty ruské.
