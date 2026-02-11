Vláda Andreje Babiše od začátku ukazuje, že o ekonomické odborníky nestojí
„Zrušení“ NERV a útoky na Národní rozpočtovou radu mluví jasně
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Kabinet Andreje Babiše se rozhodl, že nepotřebuje Národní ekonomickou radu vlády (NERV), která zejména v posledních dvou volebních obdobích hrála důležitou roli. Politikům, nejprve Andreji Babišovi v době pandemie a později Petru Fialovi ve chvílích energetické a inflační krize, dodávala možná řešení a nápady, jak se nastalá krize dá řešit.
Politici s mandátem od voličů se následně rozhodli, jestli si navrhované recepty dokážou před voliči obhájit. Často došli k závěru, že nikoli, do praxe se pak dostala pouze část nápadů, ale i to byl dobrý výsledek.
Příkladem byl konsolidační balíček, který z doporučení expertů vycházel a v dobách krize rozprostřel náklady téměř rovnoměrně po společnosti. Byť idealisté se sociálním cítěním by byli rádi, kdyby se šetření těch zranitelnějších skupin nedotklo vůbec, tak přece jen vládla koalice ze středopravicového politického prostoru.
Žádné takové (ani jiné) doporučení už od rozsáhlého poradního orgánu pravděpodobně nepřijde. Novinové titulky v pondělí opanovala formulace, že Babišova vláda „zruší“ NERV – nicméně jak na síti X připomněl jeden z jeho členů, ekonom Dominik Stroukal, NERV už se rozpustil ke konci minulého volebního období sám. Ve formální rovině je to spíše signál, že nová vláda nebude hledat nové odborníky, kteří by byli ochotni bez nároku na odměnu navrhovat opatření pro Česko, jež jsou z jejich pohledu nejlepší.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu