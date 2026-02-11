Česku oproti Západu chybí vyšší střední třída. Po hrstce boháčů následuje propad
Rozhovor s ekonomem Michalem Šoltésem o průlomové studii, která ukazuje majetkovou strukturu českých domácností
O tom, kolik Češi vydělávají, máme docela dobrý přehled a například víme, že ve srovnání s Němci jsou na tom výrazně hůře. O tom, kolik majetku české domácnosti vlastní a jak bohatí jsou ve srovnání s ostatními evropskými národy, však už tak dobré informace nemáme. To se nyní částečně mění díky průkopnické studii CERGE-EI z letošního ledna, která vychází z dříve nedostupných dotazníkových šetření mezi domácnostmi napříč Evropou. Ukazuje, že mediánová česká domácnost vlastní zhruba stejně velký majetek jako podobně situovaná domácnost v mnohem bohatším Německu. Může za to fakt, že většina Čechů drží majetek v nemovitostech, jejichž cena v posledních letech výrazně rostla.
Podle spoluautora studie Michala Šoltése ovšem nejde o příliš překvapivé zjištění – výsledek odráží spíše tuzemskou krizi bydlení než reálné bohatství Čechů. Mnohem důležitější je podle něj zjištění studie, že v Česku oproti Západu chybí bohatá střední třída. „Zdejší ekonomice a průmyslu tento kapitál chybí. Jde o kapitál, který by hnal nějaké rizikovější investice, inovační projekty, startupy. Chudší domácnosti pro takové investice kapitál neposkytnou,“ říká v rozhovoru pro Respekt ekonom a spoluautor studie, kterou vytvořil ve spolupráci s Danielem Münichem.
Vaše studie ukazuje, že středně situovaná česká domácnost vlastní podobně velký majetek jako středně situovaná domácnost v některých vyspělých zemích na Západě, například v Německu. A to nikoli relativně, tedy v přepočtu na místní ceny, ale v čistém jmění, které u takové střední domácnosti činí zhruba dva a půl milionu korun. Překvapil vás ten výsledek?
Kdyby ta studie měla dostat jednoduchý mediální titulek, asi by říkal, že naše střední domácnost má stejný majetek jako ta německá. Takový titulek by ale skrýval řadu problémů. Zaprvé, ten majetek máme v jiné struktuře. Typická mediánová česká domácnost, která má majetek v hodnotě těch sto tisíc eur, má osmdesát procent toho majetku v primární nemovitosti. Kdežto typická mediánová německá domácnost má relativně výrazně nižší část toho majetku v primární nemovitosti a má spoustu jiného, likvidnějšího majetku – například akcie. Když se budeme bavit o tom, jaká je možná finanční síla těch domácností, tak u té české narazíme na problém, že oni ten majetek nemůžou jednoduše prodat. Jednak to trvá nějakou dobu, musíte najít kupce, obnáší to administrativní náklady. Ale hlavně je to primární nemovitost, v níž bydlíte, takže za ni stejně budete muset hledat nějakou náhradu. Tedy buď za ty stejné peníze koupíte něco jiného, anebo půjdete do nájmu. V tom smyslu na tom bude německá střední domácnost líp, protože má jinou strukturu majetku a může použít likvidní prostředky, které má třeba někde v akciích.
