Australský zákaz sítí pro mladé: Obcházení, ale i čekání na společnou zábavu nad displejem
Zákaz sociálních médií pro teenagery čím dál víc inspiruje i další země
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Měli by se čeští teenageři mladší 15 let chystat na zákaz přístupu na sociální sítě? „Já jsem pro,“ řekl ve svém videu na Facebooku premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj by se k tématu měli vyjádřit především odborníci, zároveň předseda vlády dodal, že experti, které zná on, považují využívání sociálních sítí v dětském věku za „strašně škodlivé“. „A my musíme naše děti ochránit,“ dodal.
Poté, co loni na podzim zakázala občanům mladším 16 let přístup na sociální sítě Austrálie, začíná se o podobném kroku stále častěji mluvit také v Evropě, například ve Velké Británii, Španělsku, Itálii nebo Německu. A některé státy jako Francie nebo Dánsko už zákaz chystají a počítají s věkovou hranicí 15 let.
Europoslanci pak koncem listopadu odhlasovali rezoluci, podle níž by děti mladší 13 let kvůli rizikům pro duševní zdraví a vývoj neměly mít na sociální sítě přístup vůbec a mezi 13–16 lety by potřebovaly souhlas rodičů. Dokument sice státy ke změně nezavazuje, je však signálem, který k ní může otevřít cestu.
Australští teenageři mezitím mají za sebou první dva měsíce života se zákazem. Britský deník The Guardian vyzpovídal pět mladých Australanů ještě předtím, než novinka začala platit – a teď se za nimi vrátil, aby si vyslechl jejich první dojmy. Jejich výpovědi by se daly shrnout tak, že po změně pravidel se svět náctiletých vzhůru nohama neobrátil.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu