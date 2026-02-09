0:00
Kultura9. 2. 202610 minut

Jana Brejchová byla víc než jen „česká Bardotka“

Slovo hvězda díky herečce přestalo být za socialismu nežádoucí

Jindřiška Bláhová

Když v roce 1968 nepřijela na festival do Karlových Varů herečka Jana Brejchová, autor článku ve Festivalovém deníku z toho byl upřímně konsternován. V období, kdy organizátoři československé filmové přehlídky usilovně pracovali na její „západní“ fazoně, k níž patřily i v socialistickém Československu oficiálně neexistující filmové hvězdy, ta přední (a pro mnohé jediná) domácí nedorazila. Zdobný a fanouškovský faktor musely tehdy na karlovarské kolonádě zachraňovat herečky z pražských divadel Iva Janžurová nebo Květa Fialová. * 

Fotografie Jany Brejchové naopak zdobila titulní stránku Festivalového deníku v roce 1964. A její proměňující se a vždy pozornost poutající tvář z obálek československých – ale v dobách její největší slávy v šedesátých letech i německých nebo maďarských – filmových a společenských časopisů od Kina přes Mladý svět po Květy a Vlastu nezmizela další tři dekády.

Komunistický tisk o Brejchové psal jako o „jediné opravdové československé hvězdě“, fanynky ji napodobovaly a brzy se u jejího jména začalo objevovat přirovnání k její zahraniční současnici a „blond ikoně“ globálního dosahu Brigitte Bardot. Je to sice chytlavá zkratka a v nekrolozích herečky, jež zemřela v osmdesáti šesti letech po dlouhé nemoci 6. února, se opakuje v podstatě automaticky. Je to ale také srovnání, které kulhá a svému lesku navzdory Brejchové křivdí.

I bez obálek

