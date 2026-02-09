0:00
0:00
Astrounat Brázda
9. 2. 2026

Evropa je silně závislá na amerických karetních firmách. Zpracovávají dvě ze tří plateb

Garrigue: Staronová japonská premiérka - Írán zatýká další zástupce reforem - Platební systémy v Evropě

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Bruselu,

evropské státy jsou významně závislé na amerických firmách v oblasti karetních plateb – zejména na společnostech Visa a Mastercard, které provozují globální karetní sítě. Ty dnes zajišťují zhruba dvě třetiny všech karetních transakcí v Evropě. Právě evropské instituce i finanční sektor proto stále hlasitěji volají po tom, aby na starém kontinentu vznikla životaschopná evropská alternativa k těmto gigantům. Tento boj se zatím jeví jako nevyhratelný. Více v hlavním tématu newsletteru. Nejdříve tradiční přehled zahraničního dění!

