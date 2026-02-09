Evropa je silně závislá na amerických karetních firmách. Zpracovávají dvě ze tří plateb
Garrigue: Staronová japonská premiérka - Írán zatýká další zástupce reforem - Platební systémy v Evropě
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Bruselu,
evropské státy jsou významně závislé na amerických firmách v oblasti karetních plateb – zejména na společnostech Visa a Mastercard, které provozují globální karetní sítě. Ty dnes zajišťují zhruba dvě třetiny všech karetních transakcí v Evropě. Právě evropské instituce i finanční sektor proto stále hlasitěji volají po tom, aby na starém kontinentu vznikla životaschopná evropská alternativa k těmto gigantům. Tento boj se zatím jeví jako nevyhratelný. Více v hlavním tématu newsletteru. Nejdříve tradiční přehled zahraničního dění!
