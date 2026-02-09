0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
9. 2. 20267 minut

Ján Markoš: Žijeme v průsvitné společnosti. I Epsteinovy ​​archivy ukazují, jak se mění náš vztah k minulosti

Před sto či dvěma sty lety digitální stopy prostě neexistovaly

Ján Markoš
,
Denník N

Šest milionů stran. To je odhadovaný celkový rozsah dokumentů, známých jako archivy Jeffreyho Epsteina. Většina z nich byla nedávno zveřejněna americkými úřady. 

Obsah archivů je natolik nehorázný, že částečně zakryl jiný, velmi zajímavý aspekt celé kauzy. A tím je celkové množství dokumentů. Jistě, Epstein byl činorodý člověk a činorodý zločinec. Ale šest milionů stran je i tak ohromující číslo. 

Nejstarší zveřejněný dokument je datován do roku 1996. Epstein zemřel v roce 2019. Udělejme si pro lepší představu jednoduchou kalkulaci. Pokud by archivy pokrývaly rovnoměrně období dvaceti pěti let, vychází na každý den více než 650 stran. Zhruba jedna kniha denně. 

↓ INZERCE

Podobně ohromné ​​množství důkazů se podařilo vyšetřovatelům shromáždit i při objasňování vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Šlo o elektronickou komunikaci (včetně Kočnerovy Threemy), záběry z bezpečnostních kamer, metadata mobilních operátorů a mnoho jiného materiálu. Dohromady desítky terabajtů dat. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články