Ján Markoš: Žijeme v průsvitné společnosti. I Epsteinovy archivy ukazují, jak se mění náš vztah k minulosti
Před sto či dvěma sty lety digitální stopy prostě neexistovaly
Šest milionů stran. To je odhadovaný celkový rozsah dokumentů, známých jako archivy Jeffreyho Epsteina. Většina z nich byla nedávno zveřejněna americkými úřady.
Obsah archivů je natolik nehorázný, že částečně zakryl jiný, velmi zajímavý aspekt celé kauzy. A tím je celkové množství dokumentů. Jistě, Epstein byl činorodý člověk a činorodý zločinec. Ale šest milionů stran je i tak ohromující číslo.
Nejstarší zveřejněný dokument je datován do roku 1996. Epstein zemřel v roce 2019. Udělejme si pro lepší představu jednoduchou kalkulaci. Pokud by archivy pokrývaly rovnoměrně období dvaceti pěti let, vychází na každý den více než 650 stran. Zhruba jedna kniha denně.
Podobně ohromné množství důkazů se podařilo vyšetřovatelům shromáždit i při objasňování vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Šlo o elektronickou komunikaci (včetně Kočnerovy Threemy), záběry z bezpečnostních kamer, metadata mobilních operátorů a mnoho jiného materiálu. Dohromady desítky terabajtů dat.
