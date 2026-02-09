0:00
9. 2. 20266 minut

Ranní postřeh Jany Matesové: Přechylovat se bude, cizinky!

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Jana Matesová

Měla jsem napsán jiný ranní postřeh k otázkám, které v současnosti hýbou částí české společnosti. Měním ho ale pod vlivem aktuality, že Česká televize příkazem rozhodla o povinném a systematickém přechylování jmen zahraničních sportovkyň. Jména zahraničních ženských sportovkyň mají být důsledně používaná ne tak, jak existují jako značka jejich osobnosti, jako součást jejich identity, ale v přechýlené formě bez výslovného souhlasu jejich nositelek. Údajně tak učinila na základě doporučení Ústavu pro jazyk český. Instituce, v jejímž vedení působí např. paní Tamah Sherman. Sherman, ne Shermanová. Ne, to není vtip. Je to znovu „my a oni“, pro nás tak, pro ostatní jinak.

Ústav pro jazyk český si platíme z daní. Pečuje o dědictví českého jazyka. Je to dobře, český jazyk je jednou z nejdůležitějších částí identity české společnosti, i když ne výlučnou a bezpodmínečnou. Příjmení je zcela zásadní součástí identity každého jedince, součástí jeho osobnosti. Je jeho (její) značkou. Žije s ní. Když se mu (jí) nelíbí, může si příjmení nechat úředně změnit, ale každý den nese jeho klady i zápory. Nenese je Ústav pro jazyk český ani Česká televize. Když si žena z vlastní vůle zvolí příjmení Kyška a část české společnosti se jí pak směje, je to stále její volba a její právo. Zůstává její značkou, značkou osobnosti. A osobnostní práva jsou chráněna. 

Komunistická ideologie si s právy na ochranu osobnosti žádné starosti nedělala. Přechylování jmen cizinek se po roce 1948 stalo běžnou součástí českého jazyka ve veřejném prostoru a plně ovládlo tisk, rozhlas a následně i televizi. Takzvaný „vědecký komunismus“, komunistická ideologie k ovládání davů maskovaná jako věda, považovala roli osobnosti v dějinách za nicotnou, lidské úspěchy, výkony, pokrok byly výhradně výsledkem hnutí davů a člověk jako jednotlivec nebyl ničím, jeho hodnota byla jen v rámci „kolektivu“. „Dějinný význam“ měl člověk jen jako součást davu. Vědecký komunismus si nelámal hlavu s nějakým da Vincim, Gutenbergem, Keplerem, Newtonem, Darwinem. Ne jejich invence, ale dějinné hnutí davů je dovedlo k jejich objevům. Některé totalitní režimy ideologii pohledu na jednotlivce jako na zrnko v kolektivu a davu, se kterým má společnost právo nakládat, dotáhly daleko. 

V České televizi tento totalitní návyk svévolně měnit ženská příjmení, značky identity cizinek a žen s cizími jmény, přetrvával mnoho let po roce 1989 a v jistém rozsahu přetrvává dodnes. Zahraniční političky to vědí a velkoryse to přehlížejí. Zahraniční političky nepotřebují sponzory, sportovkyně ano, i ty nejlepší.

