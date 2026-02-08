O „svoloči“ v politice
Je osvěžující vidět, jak se zástupci současné koalice, proslulí voláním po neomezené svobodě slova pro urážky, lži a dezinformace, konečně přiklánějí k politické korektnosti
Pro nás je to překročení jakékoli lidské slušnosti. Nechceme komunikovat s ODS, dokud se Eva Decroix neomluví nám, ale hlavně našim voličům za tuto lidsky nepřijatelnou urážku,“ takto dramaticky promluvil před novináři místopředseda ANO Robert Králíček. Jeho hnutí pobouřil status poslankyně a bývalé ministryně spravedlnosti Evy Decroix, ve kterém napsala: „Fakt nechápu, jak jsme mohli prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč.“ Z textu je patrné, že onou svoločí myslela politiky, ne jejich voliče, ale i tak byl její komentář nevhodný. Proto se za něj následně omluvila.
Je třeba přivítat, že ANO, ke kterému se v pohoršení přidala i SPD, takto vadí nadávka, která navíc nepatří k těm nejhorším. Jinými slovy tím dávají za pravdu tomu, že se Filip Turek nemohl stát ministrem6 min Prezident Turka ministrem nikdy nejmenuje, řekl Babiš. Jen předává vzkaz, vysvětlují Motoristé, když prohlásil – a to vybíráme slušnější výrok – následující: „Ale opravdu, Německo je plné komunistických, levicových a progresivistických zelených vší, a to jsou prostě ti největší magoři. Ale Němci jsou opravdu jako pošahaní negramoti.“
Výraz svoloč pobouřil i Jaroslava Foldynu, který prohlásil: „Když se v Německu dostala k moci nacistická strana, tak lidi, co s nimi nesouhlasili, nazývali bacily. Pak to posunuli na šváby a já si myslím, že říkat o lidech, že jsou svoloč, je další dimenze toho, jak se chovali nacisti a jak se chovají totalitní politici. Nadřazenost, ponižování, škatulkování.“ To říká poslanec, který oponenty posílal do prdele a političky mimo jiné označoval za krávy či smažky.
Zaujalo mě, že poslanec hnutí ANO Petr Sadovský sdílel video s Králíčkovým proslovem s dovětkem: „Hloupé urážky, že jsme nějaká svoloč, do veřejné a normální komunikace nepatří. Předpokládám, že prezident tomu opět zatleská.“ A hned pod tímto statusem má video vytvořené umělou inteligencí, kde Mikuláš Minář říká: „Demonstrace dobrá, ale je třeba, aby se vybralo více peněz.“ Poslanec k tomu přidal komentář: „Když ti věci začnou dávat smysl.“ Petr Sadovský by měl do svého přesvědčení, co nepatří do veřejné a normální komunikace, zařadit i denunciaci člověka uměle vytvořeným videem. To už se mimochodem blíží kategorii žalovatelné u soudu.
