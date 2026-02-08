0:00
0:00
Astrounat Brázda
Kultura8. 2. 20262 minuty

Film týdne: Snímek o Gertě Schnirch vypráví o odpuštění jako o jediné možné cestě vpřed

Jindřiška Bláhová

„Kolik těl je masový hrob?“ ptá se v rozhlasovém studiu šedovlasá pamětnice odsunu českých Němců po druhé světové válce, když historici vměstnávají její žitou zkušenost do statistik a přou se, zda jsou čísla obětí nadsazená a vyhnání bylo opravdu tak brutální. Scéna přichází ve dvojdílném filmu Gerta Schnirch, který od 4. února nabízí HBO a letos na podzim i Česká televize. Je součástí toku času, osobního příběhu, nikoli určujícím motivem. Ostatně z názvu oceňované knižní předlohy Vyhnání Gerty Schnirch Kateřiny Tučkové u filmové verze klíčové slovo mizí a zůstalo jen jméno hrdinky smýkané velkými dějinami i rodinnými tragédiemi. Dlouho nepřiznané zlo tuzemských dějin film nevynechává, ale jeho jádro je intimnější: generační trauma, jež nikam nemizí a přenáší se z jednoho pokolení na druhé. 

