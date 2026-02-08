0:00
Astrounat Brázda
Agenda8. 2. 20263 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

„Poprvé za více než půl století jsme se ocitli ve světě bez jakýchkoli závazných limitů na strategické jaderné arzenály Ruska a Spojených států,“

varoval generální tajemník OSN António Guterres. Reagoval na konec platnosti smlouvy Nový START mezi zmíněnými státy. Týkala se omezení počtu jaderných hlavic a jejich nosičů. Podle Guterrese její konec nemohl přijít v horší dobu a znamená to závažný okamžik. Americký prezident Donald Trump uvedl, že chce novou smlouvu, už dříve prohlásil, že by měla zahrnovat i Čínu.

Kaddáfí junior byl zavražděn

Libyjci drží v rukou fotografii zavražděného Sajfa Kaddáfího. Autor: Mahmud Turkia / AFP / AFP / Profimedia

