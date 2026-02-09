Trest pro Jimmyho Laie završuje úsilí čínských komunistů o zkrocení Hongkongu
Dvacet let vězení pro mediálního magnáta a přísné tresty pro jeho redaktory ukazují, že ve městě už vládnou stejně přísné zákony jako v pevninské Číně
Desítky let využíval mediální magnát Jimmy Lai své bohatství a svou redakci v Hongkongu ke kritice autoritářských excesů Pekingu. Zároveň tím dával hlas těm, kteří doufali v demokracii v Číně. V pondělí ho soud v Hongkongu odsoudil ke dvaceti letům vězení. Město, kde v rámci principu „jedna země, dva systémy“ mají platit větší svobody než ve zbytku Číny, tím dalo jasně najevo, že za neposlušnost režimu se zde nyní platí stejně vysoká cena jako za hranicemi.
Tento přelomový rozsudek završuje dlouholeté úsilí pekingských vládců o odstranění vlivu samozvaného „potížisty“, kterého vinili z organizování prodemokratických protestů v Hongkongu před téměř sedmi lety. Kritici tvrdí, že Peking prohlásil Laie předem za vinného a nemohlo se mu dostat spravedlivého soudu.
Rozsudek má dalekosáhlé důsledky, které přesahují osud jednoho člověka. Spolu s Laiem bylo šest jeho bývalých zaměstnanců z mezitím zrušeného deníku Apple Daily odsouzeno k trestům až deseti let vězení, což stanovilo nový, ponurý standard pro kdysi svobodná hongkongská média. Vláda tvrdí, že se tyto případy ohrožení týkají národní bezpečnosti. Rozsah trestů však podtrhuje zúžení prostoru pro nezávislou žurnalistiku ve městě, které kdysi bylo mediálním centrem Asie.
Peking uvalil na hongkongského mediálního magnáta a jeho redaktory stejně přísné tresty, jaké jsou obvykle ukládány disidentům na pevnině. Podle kritiků tím urychlil také erozi politického uspořádání, které mělo v Hongkongu zachovat západní svobody.
