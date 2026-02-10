Šlachtova europoslankyně skončila u Patriotů. Poškození dobrého jména, nebo tlak na přestup z Přísahy?
Plamínková: Konec Nikoly Bartůšek u ve frakci – STAN roste a Motoristé padají – ČT a ČRo píše politikům
Nikola Bartůšek skončila ve frakci Patrioti pro Evropu. Respektu to potvrdila v SMS již v sobotu. „Naše cesty se rozešly a momentálně nepůsobím v žádné frakci,“ napsala europoslankyně.
Bartůšek v europarlamentu působí od roku 2024. Byla zvolena coby členka Přísahy na společné kandidátce s Motoristy sobě. Od té chvíle se toho – jak známo – hodně stalo. Motoristé ukončili spolupráci s Přísahou, Filip Turek přestal být europoslancem, a když nebyl jmenován ministrem, stal se zmocněncem Babišovy vlády pro green deal. Místo něj pak na europoslance povýšil exministr kultury za SOCDEM (dříve ČSSD, nyní Přísaha) Antonín Staněk.
Proč se Bartůšek musela rozloučit, není jasné. V posledních dnech o tom jednotliví aktéři šíří své pohledy a množí se i kuloární spekulace. Sama Bartůšek nejprve o konci mluvit nechtěla. „I když už nejsem členkou Patriotů, chci a budu ctít to, že jde o interní záležitost skupiny, takže k tomu nemám další komentář. Přeji kolegům hodně štěstí v jejich práci,“ napsala v pátek minulý týden Respektu ve večerních hodinách.
V úterý pak v telefonickém rozhovoru upřesnila okolnosti svého odchodu. „Nejdříve mě vyzvali, abych sama rezignovala – myslím, že kdyby se mnou tedy byl závažný problém, tak mě rovnou vyřadí. Na nabídku rezignace jsem měla 15 minut. Protože jsem během těch 15 minut nezareagovala, přišla informace o vyloučení,“ říká. Dlouhodobě podle svých slov cítila tlak na to, aby vystoupila z Patriotů a stala se nestraníkem. „A to pro mě bylo nepřijatelné,“ vysvětlila.
