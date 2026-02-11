„Jsme historicky nejblíž proměně magistrály.“ Kosmetické změny budou Praze trvat čtyřicet let
Nejodpudivější česká ulice se těší na změnu, která by do ní měla vrátit život
„Už v sedmdesátých letech stanovil hygienik podmínku, že tahle oblast nesmí být určena k bydlení. To se ale nikdy nedodrželo,“ říká Marek Zděradička. Zástupce ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) má na mysli padesát let starý nápad, který měl jeho městu pomoci, ale ve skutečnosti mu zasadil ránu, ze které se pak už nikdy nevzpamatovalo. Není řeč o bydlení u chemičky, ocelárny nebo podobného monstra. Mluvíme o ulicích v centru „romantické“ Prahy. Právě tam, přímo do nejvyhlášenější rezidenční čtvrti nasměrovali před půlstoletím projektanti nejvíc frekventovanou dálnici a Praha si od té doby láme hlavu, co s tím.
Ovšem sousloví „láme hlavu“ není zcela výstižné. Po roce 1989, kdy se otevřely možnosti svobodně diskutovat, pozvat si experty a hledat nejlepší dopravní řešení, si Praha na svou slavnou Severojižní magistrálu zarážejícím způsobem zvykla. Dokonce ji začala volbou své politické reprezentace bránit. Teprve teď po pětatřiceti letech se zdá, že se otvírá průchod změnám.
Tenkrát v Radiobaru
Náměstí I. P. Pavlova je vlastně docela hezký prostor v centru hlavního města, ovšem na lavičku si sem sednout skoro nikdo ani v létě nechodí. Může za to víc než šedesát tisíc aut, která tudy každý den projedou. Chodců tu bývá taky hodně, ovšem pokud nemusí, tak se nezastavují, leda na semaforech. Na ty ale člověk taky hned tak nezapomene.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu