0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí3. 12. 202510 minut

Evropa chce zmírnit regulaci umělé inteligence. Připraví se tím o svou unikátní roli ve světě?

Unie se pře o to, zda má smysl chránit soukromí, nebo se přizpůsobovat technologickým gigantům

Magdaléna Fajtová

Personalizovaná reklama na sebe může někdy vzít docela cynickou podobu. Rakouská platforma NOYB, která se zabývá ochranou osobních údajů v Unii, řešila případ ženy, jež během těhotenství přišla o dítě. Nadále však viděla na internetu reklamu na dětské zboží, které se v průběhu času měnilo – přizpůsobovalo se věku, v němž by v danou dobu dítě bylo, kdyby přežilo. Tato žena nikdy nikam nepsala, že je těhotná. Sofistikované reklamní algoritmy to jednoduše odvodily z toho, že si vyhledávala konkrétní informace a produkty ještě v době, kdy těhotná byla. Její příběh dokládá, že informace o našem zdravotním stavu nebo třeba o tom, jestli jsme členy odborů, jaká je naše sexuální orientace či zda plánujeme změnu práce, dokážou algoritmy odhadovat stále přesněji jen z toho, co anonymně provádíme v digitálním prostoru.

Není to novinka a minimálně v Evropě v tom nejsme úplně bezbranní. Legislativa se pokouší občany Unie chránit před tím, aby se takto odvozené informace dostaly například k našemu zaměstnavateli – spadají totiž pod ochranu osobních údajů podle GDPR a dalších evropských předpisů určených k ochraně privátních informací. V praxi to znamená, že zaměstnavatelé, pojišťovny, poskytovatelé úvěrů, marketingové firmy, sociální sítě, zdravotní instituce nebo státní úřady – všechny tyto subjekty nesmějí takto odvozené informace shromažďovat, ukládat ani používat bez souhlasu uživatele a musí dodržovat aktuální přísná pravidla pro zpracování osobních dat.

To by se však mohlo časem změnit – Evropská komise před dvěma týdny navrhla nová digitální pravidla. A takzvaný digitální omnibus, který je součástí dlouhodobé snahy komise odstranit byrokratické překážky v různých oblastech, přináší pár konkrétních změn: Menší podniky by měly méně byrokracie a povinností, aby dokázaly vstoupit na trh i po boku těch gigantů, pro něž není takový problém potýkat se s papírováním. Některé systémy, jež by původně spadaly mezi „vysoce rizikové“, by mohly mít mírnější režim a firmy by měly více času na splnění všech povinností plynoucích z jejich podnikání.

↓ INZERCE

Firmy by také nově mohly používat některá naše data pro trénink AI – návrh sice umožňuje použití osobních údajů pro trénink AI pouze v omezených situacích a nevztahuje se na zvláštní kategorie dat podle GDPR (například zdraví či sexuální orientaci), kritici přesto před rozvolňováním pravidel varují. Čím víc osobních dat totiž budou firmy moci legálně používat k tréninku AI modelů, tím přesnější budou modely při odhadování informací, jež jsme nikdy nikam nenapsali – například zda očekáváme potomka, jaké máme zdravotní problémy nebo jestli plánujeme změnu práce. A pokud by zároveň přestaly být takto odvozené údaje chráněné jako citlivé – jak navrhuje komise –, výrazně by rostlo riziko, že se podobné závěry mohou objevit i tam, kde je rozhodně nechceme. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články