4. 12. 202510 minut
Ranní postřeh Jany Matesové: Jak je to s dírami v rozpočtu
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Ranní postřeh Jany Matesové: Jak je to s dírami v rozpočtu
Blíží se konec roku, byl by čas bilancovat. Tento rok určitě historie 21. století nepřejde jako běžný, ničím nevybočující. Evropa definitivně vykročila na cestu do globálně politické bezvýznamnosti, nicotnosti. Přesněji, vykročila na ni už dávno a politici byly hluší ke všem varováním, ale letos za ní ostatní velmoci zavřely vrátka. „Už se nevracejte, s vámi už nepočítáme.“
Systém mezinárodního práva, který světu velmi dobře sloužil po osm desetiletí, se rozpadl a svět se – aspoň dočasně - vrátil k nadvládě síly nad právem.
