Právníci: Česko nemá jinou cestu než uznávat stejnopohlavní manželství uzavřená v cizině
Soudní dvůr EU sice rozhodl o Polsku, ale dopady to bude mít i u nás
Advokát Petr Kalla se chystá v následujících dnech ke kroku, který by mohl prolomit další level občanských svobod v této zemi. Obrátí se na matriku v Brně s žádostí o zapsání manželství, které v cizině uzavřeli jeho klienti, Čech a Belgičan. Protože však v Česku stejnopohlavní manželství není uzákoněno, pracovníci matriky budou rozhodovat, jestli svazek zařadí mezi partnerství, které u nás už dávno platí pro gaye a lesby, nebo do kolonky manželství, jež je zatím vyhrazena pro heterosexuální páry.
Pokud by žádost dopadla podle první možnosti, hodlá Kalla rozhodnutí napadnout u tuzemských soudů a odvolat se na nedávné rozhodnutí Soudního dvora EU o uznávání stejnopohlavních manželství napříč Unií. Problém je v tom, že Češi zatím nemají jasno, jak se bude tento přelomový krok v tuzemsku aplikovat – a debata rozděluje i právnickou obec.
Musíme to měnit?
Jak už proběhlo médii, Soudní dvůr EU se na konci listopadu zastal dvou polských občanů, kteří uzavřeli manželství v Německu, kde zároveň dlouhodobě žijí. Svazek Jakuba a Mateusze Trojanových by měl podle soudu sídlícího v Lucemburku uznat také jejich domovský stát, který tak dosud neučinil. V Polsku zatím neexistuje ani registrované partnerství, z manželů se tedy překročením hranice stali de facto cizí lidé bez jakéhokoli úřady uznané formy vztahu. Soud konstatoval, že unijní právo občanům EU zaručuje jistotu „pokračovat v rodinném životě“, který si vytvořili nebo upevnili v hostitelském státě, na území celé Unie, tedy včetně státu, ze kterého pocházejí.
