0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko4. 12. 20258 minut

Právníci: Česko nemá jinou cestu než uznávat stejnopohlavní manželství uzavřená v cizině

Soudní dvůr EU sice rozhodl o Polsku, ale dopady to bude mít i u nás 

Silvie Lauder
,
František Trojan

Advokát Petr Kalla se chystá v následujících dnech ke kroku, který by mohl prolomit další level občanských svobod v této zemi. Obrátí se na matriku v Brně s žádostí o zapsání manželství, které v cizině uzavřeli jeho klienti, Čech a Belgičan. Protože však v Česku stejnopohlavní manželství není uzákoněno, pracovníci matriky budou rozhodovat, jestli svazek zařadí mezi partnerství, které u nás už dávno platí pro gaye a lesby, nebo do kolonky manželství, jež je zatím vyhrazena pro heterosexuální páry. 

Pokud by žádost dopadla podle první možnosti, hodlá Kalla rozhodnutí napadnout u tuzemských soudů a odvolat se na nedávné rozhodnutí Soudního dvora EU o uznávání stejnopohlavních manželství napříč Unií. Problém je v tom, že Češi zatím nemají jasno, jak se bude tento přelomový krok v tuzemsku aplikovat – a debata rozděluje i právnickou obec.  

Musíme to měnit? 

↓ INZERCE

Jak už proběhlo médii, Soudní dvůr EU se na konci listopadu zastal dvou polských občanů, kteří uzavřeli manželství v Německu, kde zároveň dlouhodobě žijí. Svazek Jakuba a Mateusze Trojanových by měl podle soudu sídlícího v Lucemburku uznat také jejich domovský stát, který tak dosud neučinil. V Polsku zatím neexistuje ani registrované partnerství, z manželů se tedy překročením hranice stali de facto cizí lidé bez jakéhokoli úřady uznané formy vztahu. Soud konstatoval, že unijní právo občanům EU zaručuje jistotu „pokračovat v rodinném životě“, který si vytvořili nebo upevnili v hostitelském státě, na území celé Unie, tedy včetně státu, ze kterého pocházejí. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články