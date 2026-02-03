0:00
Česko2. 3. 20263 minuty

Respekt: Vláda na sankční seznam přidala nebankovní instituci napojenou na Hizballáh

Stalo se tak pravděpodobně na žádost Izraele

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Kabinet Andreje Babiše dnes na svém jednání podle zjištění Respektu schválil rozšíření vnitrostátního sankčního seznamu o nebankovní instituci AQAH. Vláda tvrdí, že je propojená organizačními strukturami s vojenským křídlem teroristického hnutí Hizballáh, které je blízké Íránu. Materiál na vládu přinesl ministr zahraničí Petr Macinka, jenž informace Respektu potvrdil. „My jsme je teď dali na český sankční seznam a budeme pokračovat s přidáním na evropský sankční seznam,” říká Macinka. 

Detaily o tom, proč instituci zařadil kabinet na vnitrostátní sankční seznam, Macinka sdělit nechtěl. Ani to, zda AQAH v Česku působí. Zdroje Respektu popisují, že Černínský palác na věci spolupracoval s izraelským ministerstvem zahraničí. Šéf české diplomacie přijal svého izraelského kolegu Gideona Sa’ara na ministerstvu zahraničí v polovině ledna. O možném přidání nebankovní instituce na seznam bylo ale zřejmě rozhodnuto již dříve.

Hlavním impulsem pro vznik českého vnitrostátního sankčního systému byla ruská agrese vůči Ukrajině a nutnost postihovat osoby podporující ruský režim. To, že by se na něm mohli objevit i teroristické organizace, začal řešit podle informací redakce už předchůdce Macinky Jan Lipavský. Když byl loni na návštěvě v Izraeli, země projevila zájem o spolupráci. A tehdejší ministr souhlasil. Rezort zahraničí pak přemýšlel, koho z teroristických organizací by mohl na seznam přidat. Za Lipavského se už projekt nedotáhl a teď si ho osvojil právě Macinka.

Sankciovaná AQAH působí na základě licence udělené v roce 1987 libanonským ministerstvem vnitra. Navzdory tomu, že se nejedná o banku, provozuje AQAH rozsáhlou neoficiální bankovní síť s více než 30 pobočkami převážně v oblastech obývaných šíitským obyvatelstvem.

