Respekt: Vláda na sankční seznam přidala nebankovní instituci napojenou na Hizballáh
Stalo se tak pravděpodobně na žádost Izraele
Kabinet Andreje Babiše dnes na svém jednání podle zjištění Respektu schválil rozšíření vnitrostátního sankčního seznamu o nebankovní instituci AQAH. Vláda tvrdí, že je propojená organizačními strukturami s vojenským křídlem teroristického hnutí Hizballáh, které je blízké Íránu. Materiál na vládu přinesl ministr zahraničí Petr Macinka, jenž informace Respektu potvrdil. „My jsme je teď dali na český sankční seznam a budeme pokračovat s přidáním na evropský sankční seznam,” říká Macinka.
Detaily o tom, proč instituci zařadil kabinet na vnitrostátní sankční seznam, Macinka sdělit nechtěl. Ani to, zda AQAH v Česku působí. Zdroje Respektu popisují, že Černínský palác na věci spolupracoval s izraelským ministerstvem zahraničí. Šéf české diplomacie přijal svého izraelského kolegu Gideona Sa’ara na ministerstvu zahraničí v polovině ledna. O možném přidání nebankovní instituce na seznam bylo ale zřejmě rozhodnuto již dříve.
Hlavním impulsem pro vznik českého vnitrostátního sankčního systému byla ruská agrese vůči Ukrajině a nutnost postihovat osoby podporující ruský režim. To, že by se na něm mohli objevit i teroristické organizace, začal řešit podle informací redakce už předchůdce Macinky Jan Lipavský. Když byl loni na návštěvě v Izraeli, země projevila zájem o spolupráci. A tehdejší ministr souhlasil. Rezort zahraničí pak přemýšlel, koho z teroristických organizací by mohl na seznam přidat. Za Lipavského se už projekt nedotáhl a teď si ho osvojil právě Macinka.
Sankciovaná AQAH působí na základě licence udělené v roce 1987 libanonským ministerstvem vnitra. Navzdory tomu, že se nejedná o banku, provozuje AQAH rozsáhlou neoficiální bankovní síť s více než 30 pobočkami převážně v oblastech obývaných šíitským obyvatelstvem.
