„Letouny jsou na hranici zastaralosti. Darováním Ukrajině nebude ohrožena bezpečnost.“
Respekt odkrývá skutečný obsah dosud neveřejných armádních dokumentů o letadlech L-159, která vláda odmítla dát Kyjevu na obranu proti ruským dronům
Ukrajinská armáda od loňska Česko neúspěšně žádá o dar nebo prodej letadel L-159, aby jimi mohla sestřelovat ruské drony terorizující tamní města. Babišova - a předtím Fialova - vláda letouny odmítly poskytnout s vysvětlením, že armáda to neumožnila. Generální štáb ale říká opak, tedy že vojsko bylo pro. Respekt měl nyní možnost seznámit se s dosud neveřejnými armádními dokumenty, které vnášejí do věci jasno.
Co je tady nepotřebné
Emisaři ukrajinské armády se poprvé na L-159 přijeli podívat loni v průběhu prázdnin, po světě tehdy vytipovávali, kde všude by mohli poptávat letadla proti ruským dronům, a české stroje se jim jevily jako jedna z vhodných možností. Navštívili kvůli tomu vojenské letiště v Čáslavi, domovský přístav L-159, stroje si tu vyzkoušeli ve vzduchu a vyjádřili s nimi spokojenost. Krátce po návratu do Kyjeva o ně proto českou stranu požádali.
Protože ovšem letadla byla stále součástí aktivní vojenské výzbroje armády, jejich poskytnutí nebo prodej mohly proběhnout až poté, co by o tom rozhodla vláda. A ta je zase musela nejdříve oficiálně prohlásit za tzv. nepotřebná (vyřadit je z bojové činnosti), teprve poté se mohl kontrakt uskutečnit. Politici logicky chtěli znát názor vojáků, takže když se loni v srpnu ukrajinské ministerstvo obrany ve věci letadel obrátilo na to české, postoupili jeho úředníci žádost armádě k odbornému posouzení.
