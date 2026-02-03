0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
2. 3. 20263 minuty

Ranní postřeh Ivana Gabala: Kašleme na Ukrajinu, starejme se o sebe… ale o obranu, nebo zemědělství?

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Ivan Gabal

Sedím v Senátu a poslouchám borce z Team 4 Ukraine popisovat obraz současného průběhu války, od lékařských zákroků a přístrojů po zraněné a invalidní vojáky až k nejnovějším dronovým bojovým postupům Ruska.

Čím je obraz detailnější, tím je mi jasnější, že proti vlnám těžkotonážních íránsko-čínsko-ruských dronů, masově vyráběných v Rusku, nemá spolehlivou obranu nejen Ukrajina, ale žádnou obranu nemáme především my. Dáno nejen cenovou i kvantitativní asymetrií obranných raket na letadlech a v pozemních systémech, a zlomkovými náklady v masové výrobě těžkých dronů, ale zejména v našich vlastních kapacitách, znalostech a schopnostech protivzdušné obrany.

Prakticky jsme bez obrany a nelze čekat, že by nám v tom někdo pomohl, protože všichni mají málo a nemají zkušenosti. Um a zkušenosti mají pouze Ukrajinci. A samozřejmě Rusové. Bývalí vojáci z Team 4 Ukraine sice asi zkušenosti naší armádě předávají, ale o armádě, o zaměření obrany, a zejména o financích i koncepci vývoje obrany, rozhoduje ministerstvo obrany, vláda a parlament.

Jak již víme, naše výdaje na obranu jdou dolů o jednu miliardu dolarů, takže na technologické novinky v metodách obrany rozhodně nebude. Potřebujeme na dotace zemědělským podnikům, kde rozpočet roste.

