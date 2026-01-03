USA a Izrael posunuly čas útoku, aby odstranily Chameneího
Írán pokračuje v odvetných útocích na cíle v Tel Avivu a státech Perského zálivu
Írán pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a zemích Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá, Kuvajtu a Manámě. Poprvé se terčem íránských dronů stal Omán. Desítka explozí se ozvala nad Tel Avivem, jak protivzdušná obrana sestřelila íránské rakety.
Teherán slíbil masivní odvetu za zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při útocích, jež na Írán v sobotu zahájily Spojené státy a Izrael. Americký prezident Donald Trump vzápětí Teherán varoval před dalším eskalováním konfliktu.
Devět osob bylo zabito v Pákistánu, když stovky lidí napadly americký konzulát v přístavním městě Karáčí. Nejméně 25 dalších osob utrpělo zranění při prudkých střetech s bezpečnostními silami; někteří jsou v kritickém stavu a počet obětí může ještě stoupnout. Dav rozlítily zprávy o smrti Chameneího.
Oslavy v ulicích
