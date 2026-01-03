Írán cílí na vyvolání regionální války. Zásadní je, zda Američané a Izraelci režim vojensky srazí na kolena
S expertem Jakubem Koláčkem o tom, kam se konflikt může rozrůst, o co se Teherán nyní snaží a jak se do vývoje propíše smrt Chameneího
V sobotu jsme sledovali americko-izraelské útoky na Írán i odvetné odpovědi na Izrael, ale i další země v regionu. Íránský duchovní vůdce Chameneí byl zabit. V neděli útoky pokračují. Čeho jsme tedy právě svědky?
Teď se zdá, že jsme svědky vypuknutí války. Je samozřejmě nejisté, kam se vše bude ubírat, ale je možné, že je to počátek dlouhotrvajícího konfliktu. Může se z toho vyvinout válka potenciálně podobného rozsahu jako na Ukrajině. To je asi ten nejhorší scénář – myslím si však, že ta situace takový potenciál má. Bude záležet, jestli někdo bude schopný zastavit další eskalaci.
A bavíme se tu o válce mezi Íránem a Spojenými státy s Izraelem, nebo o větším regionálním konfliktu?
V tuto chvíli jde primárně o konflikt Írán versus Izrael a Spojené státy zároveň. Ta situace však může dále eskalovat a konflikt se může šířit do dalších oblastí, což už částečně vidíme. Írán provedl poměrně rozsáhlé útoky na státy Zálivu a například na Jordánsko. To je něco, co se už nyní děje – a je otázka, jestli se to podaří zastavit.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu