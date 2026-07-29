Ivan Gabal

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Schopnost českých žen, nebo žen s Českem spjatých, otisknout se do historie, není náhodná
Nestálo by za to náměstí Jiřího z Poděbrad hned po rekonstrukci aktualizovat?
V české politice chybí odpovědná reflexe reality státu. Příkladem jsou obranné rozpočty
S angličtinou v první třídě je to, jako v Česku často, ode zdi ke zdi
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Co nám zbylo z provokace palestinskými vlajkami na FAMU
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