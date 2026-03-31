Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kladivo na rozhlas a televizi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
31. 3. 20264 minuty

Ranní postřeh Ivana Gabala: Letní Letná

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Ivan Gabal

Kdykoli mám (neprofesionální) chuť nadávat na českou společnost, její laxnost nebo volební excesy nebo tíhnutí k argumentu „To nejde!“, připomenu si triviální statistiku: V druhé polovině 80. let vládlo, podle Mikrocensu, neruským cizím jazykem 2% populace nad 15 let. Dnes je to okolo 65-70 procent v ekonomicky aktivní populaci, u mladších ročníků ještě vyšší.

Rozdíl za tři a půl dekády je omračující, co jsme zvládli abychom se „vešli“ do vyspělého světa. Cizí jazyk je indikátor. V komunistickém Československu nebyl k ničemu, respektive jen pro ty výjimky, kdo se dostali pracovně „ven“, jinak to byla kulturní záliba.

Ve zpětném pohledu se toto učení jeví jako společenská investice. Možná významnější než transformace ekonomiky. I dnes se pravidelně něco učí ve svém volném čase asi třetina spoluobčanů, jakkoli opustili školní lavice. Je to málo nebo hodně?

Můžeme předpokládat, že jsou to lidé, kteří táhnou změny, inovace, něco vymýšlí nebo zkoumají, absorbují informace, pracují na sobě, nahlížejí stávající poměry kriticky, jako hodné změny, a změny promýšlejí.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

