Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Archiv vydání
Literatura17. 5. 20263 minuty

Krásné věci na podivných místech

Boris Hokr

Nechci být autorem povídek, na které se snadno zapomene,“ prohlásil kdysi americký spisovatel Nathan Ballingrud. To dokázal už v první sbírce Severoamerické jezerní příšery, ve které nabízel temné příběhy, v nichž zmatení, vnitřně zranění nebo poškození hrdinové čelili nejen tradičním hororovým monstrům, ale především jakési těžko definovatelné existenciální tísni; nejsilnější bylo ostatně jeho vyprávění právě tehdy, kdy nebylo zcela jasné, zda opravdu máme co do činění s nadpřirozeným monstrem. Jako v povídce SS, kde hrdinova matka po autonehodě žije v zatemněném domě a pravděpodobně nutí syna, který se v zoufalství obrací k neonacismu, aby jí odřezával z nohou kusy masa a následně ji jimi krmil. Přesně podle autorovy premisy, že dobrá hororová povídka má být nepřátelským aktem vůči předpokladu, který se zdá neochvějný: síle rodinných pout, boží milosti či elementární lidské slušnosti…

Atlas Pekla, autorova druhá sbírka, vydaná a převážně přeložená Jakubem Němečkem, si toto přesvědčení zachovává. Zároveň ještě víc zdůrazňuje Ballingrudovu touhu psát divné, přitom krásné příběhy. A cíleně se vydávat na fantaskní místa. Šestici textů spojuje ucelená představa Pekla, s nímž vstupují hrdinové a hrdinky do kontaktu. Respektive žijí v místech, kde Peklo nějak vyhřezne do našeho světa, nebo do něj naopak vykonávají pouť. Ballingrud nepíše tradiční horory, spíše moderní weird, v němž autoři jako Laird Barron, John Langan nebo Philip Fracassi často experimentují s formou povídky a mixují žánry, popkulturní narážky, filozofii, brakové zápletky i ambiciózní témata. U Ballingruda se navíc v nejrůznějších transfiguracích tělesnosti a také extrémní porci černého humoru a ironie odráží vliv Cliva Barkera, autora kultovního Hellraisera.

Atlas Pekla je na jednu stranu plný temnoty a děsivých vizí, na straně druhé prodchnutý melancholií vyděděnců. Někdy tím, v jaké životní fázi na ně narazíme (hrdinou povídky Lebková dlabaná je starý ghúl, kterému se stýská po zemřelé manželce, a kněz církve Larvy, který ho má vyprovodit z života). Nebo tím, jak krásně bizarní svět konstruují. V Řeznickém stole sledujeme výpravu obávaného pirátského kapitána za milencem, který uvízl v Pekle. Aby se za ním dostal, spojí síly se zástupci hned několika satanistických kultů s názvy jako Společnost hořících svic (tu tvoří angličtí gentlemani), řád Černého železa (kartografové Pekla zavírající si hlavy do kovových schrán) nebo Pohřbená církev (kanibalové pěstující „lidské zvíře“) a podstoupí cestu do lokalit jako Mlýny lásky, Dýchající hory nebo Pláně žalu. Atlas Pekla je čtení odvážně vyzývající naši představivost i empatii, ale především je to neskutečně zábavná kniha.

Autor je nakladatelský redaktor a literární publicista.

