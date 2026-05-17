Babiš chce více dětí a sehnal i dobré nápady
K zástupu západních politiků, kteří se – zatím bez valného efektu – snaží zvrátit strmě klesající porodnost, se zařadil i český premiér Andrej Babiš. Na Úřad vlády sezval experty, kteří fakt, že se v Česku rodí málo dětí, rozebrali ze všech stran, a navrhli, co by se s tím dalo dělat.
Předseda ANO po konferenci uvedl, že je rozhodně potřeba ji zopakovat, protože se tématu chce věnovat i nadále. K žádným konkrétním návrhům, které zazněly, se však nezavázal. Jen slíbil, že jejich dopady nechá „spočítat“.
Zdrženlivost je namístě. Otázka, kdy a jestli vůbec založit rodinu, je natolik intimní, že politici musejí našlapovat opatrně. Své o tom ví francouzský prezident Emmanuel Macron, který zkusil vsadit na osvětu. Nejprve chtěl všem 25letým lidem nabídnout vyšetření plodnosti zdarma, nyní mladým plánuje rozesílat dopisy plné informací o lidské reprodukci. Oba nápady vzbudily mezi Francouzkami (ale i Francouzi) pobouření a byly vnímány jako nátlak, aby rodily co nejdříve.
Na Babišově konferenci vystoupila Ivana Tykač, zakladatelka institutu Solvo, který se dle svého sloganu snaží „rozvíjet potenciál společnosti“. Podnikatelka a manželka miliardáře Pavla Tykače představila desatero strukturálních změn, které její institut doporučuje. Potíž je, že hned několik z nich zní spíš jako trest. Třeba navrhuje, aby bezdětní přišli o nárok na předčasný důchod a platili vyšší sociální pojištění. Babiš to označil za „trošku kontroverzní“ s tím, že jsou lidé, kteří by děti měli rádi, ale nemohou.
