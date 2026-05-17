0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Až vás robot obejme
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
17. 5. 20263 minuty

Babiš chce více dětí a sehnal i dobré nápady

Markéta Plíhalová

K zástupu západních politiků, kteří se – zatím bez valného efektu – snaží zvrátit strmě klesající porodnost, se zařadil i český premiér Andrej Babiš. Na Úřad vlády sezval experty, kteří fakt, že se v Česku rodí málo dětí, rozebrali ze všech stran, a navrhli, co by se s tím dalo dělat.

Předseda ANO po konferenci uvedl, že je rozhodně potřeba ji zopakovat, protože se tématu chce věnovat i nadále. K žádným konkrétním návrhům, které zazněly, se však nezavázal. Jen slíbil, že jejich dopady nechá „spočítat“.

Zdrženlivost je namístě. Otázka, kdy a jestli vůbec založit rodinu, je natolik intimní, že politici musejí našlapovat opatrně. Své o tom ví francouzský prezident Emmanuel Macron, který zkusil vsadit na osvětu. Nejprve chtěl všem 25letým lidem nabídnout vyšetření plodnosti zdarma, nyní mladým plánuje rozesílat dopisy plné informací o lidské reprodukci. Oba nápady vzbudily mezi Francouzkami (ale i Francouzi) pobouření a byly vnímány jako nátlak, aby rodily co nejdříve.

↓ INZERCE

Na Babišově konferenci vystoupila Ivana Tykač, zakladatelka institutu Solvo, který se dle svého sloganu snaží „rozvíjet potenciál společnosti“. Podnikatelka a manželka miliardáře Pavla Tykače představila desatero strukturálních změn, které její institut doporučuje. Potíž je, že hned několik z nich zní spíš jako trest. Třeba navrhuje, aby bezdětní přišli o nárok na předčasný důchod a platili vyšší sociální pojištění. Babiš to označil za „trošku kontroverzní“ s tím, že jsou lidé, kteří by děti měli rádi, ale nemohou. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články